РИАМО - 15 янв. Предприятие «Сигма Полис», базирующееся в ОЭЗ «Технополис “Москва”», наладило в 2021 году производство ПЦР-тестов для выявления коронавирусной инфекции. Оно обеспечило выпуск более 2 млн единиц этой продукции. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Благодаря наработкам в области контрактного производства медизделий специалисты компании «Сигма Полис» в сжатые сроки запустили производство тест-систем в больших объемах. В результате предприятие в прошлом году выпустило более 2 млн тестов для выявления COVID-19, а также 7 млн пробирок для транспортировки анализов и 4 млн наборов для их подготовки», - рассказал заместитель мэра.

По оценке самого предприятия, налаженное производство тест-систем обеспечило 5% от всех тестирований на коронавирусную инфекцию в России.