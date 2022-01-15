РИАМО - 15 янв. В районе дома №179 на Варшавском шоссе в столице произошла авария с участием пассажирского автобуса и машины такси. Установление обстоятельств аварии взяла на контроль столичная прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, водитель такси не уступил дорогу коммерческому пассажирскому автобусу. В результате автобус вылетел с трассы и врезался в мачту уличного освещения.

В ДТП пострадали 9 пассажиров автобуса, в том числе младенец. Тяжелых травм у пострадавших не зафиксировали, всем оказывается медицинская помощь.

Маму и малыша забрали для обследования в медучреждение. На месте продолжают работать аварийные службы.