РИАМО - 15 янв. Водитель такси заявил, что его автомобиль занесло, когда он пытался опередить пассажирский автобус. В результате столкновения транспортных средств на Варшавском шоссе пострадали 9 человек, в том числе двухмесячный малыш, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

По словам водителя такси, он задел автобус по касательной. Удар стал причиной изменения траектории движения автобуса, который в результате наехал на мачту городского освещения.

В настоящее время всем пострадавшим в результате ДТП оказывается медицинская помощь. Серьезных травм никто не получил.

На месте работают аварийные службы, движение транспорта по одной из четырех полос ограничено.