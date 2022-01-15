РИАМО - 15 янв. По последним данным, в дорожной аварии с участием автобуса и такси травмы получили 9 человек. В числе пострадавших есть двухмесячный малыш, сообщает Госавтоинспекция Москвы.

В момент аварии малыш находился на руках у мамы. В момент столкновения он ударился о поручень.

Ранее стало известно, что в районе дома №179 на Варшавском шоссе столкнулся коммерческий пассажирский автобус и такси. Водитель последнего, по предварительной информации, стал виновником ДТП, не уступив дорогу автобусу.

С пострадавшими работают медики, движение в районе аварии частично ограничено. В настоящее время открыты 3 из 4 полос.