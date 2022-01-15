РИАМО - 15 янв. В Подмосковье с 10:00 и до конца субботы ожидается метель, порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду. В регионе объявлено экстренное предупреждение, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Жителей Подмосковья призывают соблюдать осторожность в неблагоприятных погодных условиях. При ветре рекомендуют не оставлять автомобили и не стоять самим вблизи шатких конструкций, домов с неустойчивой кровлей и линий электропередачи.

Во время метели автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок на своем авто. Машину лучше убрать в гараже, чтобы избежать повреждений.

В случае необходимости обратиться за помощью можно по телефону доверия МЧС: 8(498)505-41-70 или короткому номеру 112.