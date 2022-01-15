РИАМО - 15 янв. В пятницу на станции Москва-Товарная Курская Курского направления Московской железной дороги произошло частичное обрушение схода пешеходного моста через железнодорожные пути. На движение поездов ситуация не повлияла, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Инцидент произошел в 21:39. Указанная инфраструктура принадлежит РЖД. По информации компании, в результате происшествия никто не пострадал. На место оперативно выслали аварийную бригаду.

В настоящее время выход на улице Шоссе Энтузиастов временно ограничен, попасть в город можно через выход на улицу Международная.

Специалисты московского Дептранса взяли ситуацию на контроль, причины произошедшего будут установлены.