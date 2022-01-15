РИАМО - 15 янв. Капитальный ремонт планируется провести в кинотеатре «Спутник» на Солдатской улице в районе Лефортово. Проектная документация по объекту уже прошла согласование, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Открывшийся в 1958 году кинотеатр «Спутник» всегда был одним из излюбленных мест жителей Лефортова. Однако на данный момент здание несколько устарело как в эстетическом смысле, так и в техническом. После ремонтных работ в составе кинотеатра появится современный кинокомплекс из 4 кинозалов», — рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В рамках капремонта в кинотеатре обновят окна, двери, полы, кирпичные перегородки. Часть дверных проемов уберут, в помещениях выполнят отделку.

Кроме того, планируется провести работы по замене покрытия кровли и модернизации водосточной системы.

После ремонта в здании появятся вестибюль, фойе, гардероб для посетителей, кассы, административные помещение и 4 кинозала вместимостью 12, 48, 64 и 137 мест.​

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