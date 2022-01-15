РИАМО - 15 янв. В прошлом году на территории ВДНХ открылись новые образовательные и выставочные пространства, проводились культурные и спортивные мероприятия. В последние годы это место становится точкой притяжения первой величины, сообщает пресс-служба выставки.

Как отметила заммэра столицы - глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина, гости ВДНХ приезжают сюда заниматься спортом, получать новые впечатления и знакомиться с архитектурой.

«ВДНХ — один из крупнейших культурно-исторических кластеров Москвы. Благодаря программе возрождения после периода упадка 90-х годов выставка вновь стала точкой притяжения первой величины», — сказала Сергунина.

По ее словам, одни из главных событий в жизни выставки за прошлый год — открытие «Союзмультпарка» и центра обучения предпринимателей «Бизнес. Техноград».

Помимо этого, заработала выставка «Мечта москвича» в новом Музее транспорта Москвы, открылся выставочно-торговый центр Казахстана в восстановленном павильоне № 11 «Металлургия».

Еще ВДНХ впервые продемонстрировала гиды-путеводители, которые укажут путь к местам цветения роз и сирени. За год на территории комплекса распустилось свыше 2 млн тюльпанов, сцилл, нарциссов и других растений.

Также среди новшеств — постоянные концерты в оранжерее павильона № 14 «Вычислительная техника и информатика». Провели уже около 300 таких мероприятий.

В 2021 году изменилось и несколько знакомых всем деталей ВДНХ. Например, знаменитый самолет Як-42 превратился в интерактивный музей, где можно совершить тренировочный полет на авиатренажере.