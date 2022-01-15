РИАМО - 15 янв. На Варшавском шоссе в районе дома №179, стр. 1 произошла дорожная авария с участием пассажирского автобуса и автомобиля такси. В результате столкновения травмы получили 5 человек, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Известно, что автобус принадлежит коммерческому перевозчику ООО «Трансавтолиз». По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя такси марки Hyundai. Он не уступил дорогу пассажирскому автобусу.

Пострадавшим в результате столкновения помощь оказывают медики. На место прибыли и другие экстренные службы. Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах произошедшего.

В настоящее время транспорт по Варшавскому шоссе в сторону центра движется по одной полосе из четырех.