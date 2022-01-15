РИАМО - 15 янв. Людям старше 65 лет для повторной прививки от коронавируса больше подойдет двухкомпонентная вакцина «Спутник V». Она доступна во всех регионах России, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Остальным категориям граждан он рекомендовал ревакцинироваться однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

«Нужно выбирать «Спутник Лайт». Но если вам больше 65 лет, имеет смысл сделать «Спутник V», - сказал Гинцбург в интервью РИА Новости.

Вакцинироваться от коронавируса можно бесплатно в любом регионе страны. Для прививки доступны препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Летом 2021 года регистрацию также получила вакцина «ЭпиВакКорона-Н», а в ноябре – препарат для подростков «Спутник М».

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