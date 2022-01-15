РИАМО - 15 янв. В Подмосковье и столице в пятницу будет облачно, местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров могут опуститься до минус 7 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Погоду в Московском регионе будет определять тыловая часть циклон. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 4-2 градуса, по области —минус 2-7 градусов.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 12-17 метров в секунду.

Атмосферное давление немного подрастет на пониженном фоне - 730 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 70%.