РИАМО - 14 янв. В городском округе Шатура рыбоохрана пресекла незаконную деятельность браконьеров, которые вылавливали из воды личинок хирономид (комаров-звонцов), сообщает пресс-служба Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Зимой, когда водоемы покрыты льдом, хирономиды являются основным кормовым объектом для многих видов рыб. Таким образом, их вылов в больших количествах наносит ущерб кормовой базе водных объектов рыбохозяйственного значения.

Двух браконьеров задержали в ночь на 5 января на озере Святом и 12 января на Муромском озере. У мужчин не было разрешения на добычу хирономид.

В отношении задержанных составлены административные протоколы, изъяты незаконные орудия лова - шестовые ловушки и незаконно добытые хирономиды общим весом 27 кг. Ущерб кормовым организмам составил 24 705 рублей.

В материалах административных дел усматриваются также признаки уголовно наказуемого деяния, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору».

В ближайшее время материалы будут переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.