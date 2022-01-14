РИАМО - 14 янв. За минувший год на территории Московской области начали работать 914 розничных торговых объекта и 38 оптовых, сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Наибольший прирост по открытиям новых розничных площадей показали городские округа Луховицы, Балашиха. По оптовым площадям - Балашиха, Дмитровский округ, Домодедово.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский заявил, что регион лидирует в России по объему производства сыров и хлеба, стабильно занимает первые позиции по производству овощей открытого грунта и картофеля, по обороту оптовой и розничной торговли.