РИАМО - 14 янв. В декабре в Московском регионе открылись точки, где любой желающий может бесплатно получить и отправить новогоднюю открытку. В этот раз жители Подмосковья, столицы и туристы отправили более 25 тыс. праздничных открыток, сообщает пресс-служба макрорегиона Москва АО «Почта России».

Они отправили примерно 100 кг теплых слов и пожеланий своим друзьям и близким.

В Москве новогодние акции прошли в Театре кукол Сергея Образцова, Музее Победы, Московском зоопарке, метрополитене, Музее космонавтики. В Истре на фестивале «Азбука Рождества» впервые прошла акция «Поделись красотой, чтобы стало модно». Почтовые карточки из лимитированной серии с изображением подмосковных народных промыслов не оставили равнодушными гостей, за два дня было отправлено свыше 6 тыс. открыток.

В канун Нового года» Почта России» впервые стала участником эколого-просветительского мероприятия «День снежинки», прошедшего в подмосковном Приокско-Террасном заповеднике. Более тысячи открыток отправили гости и участники акции «Желания сбываются. Отправь открытку из заповедника». На этой почтовой карточке изображена семья зубров, которых разводят и выращивают в самом маленьком и близком к Москве заповеднике.

«Новый год становится по-настоящему чудесным праздником, благодаря таким акциям «Почты России». В этом году мы стали чаще путешествовать и отправлять открытки из городов Подмосковья по всему миру, тем самым раскрывая наши культуру, архитектуру и традиции. И для иностранцев – это одни из самых красивых карточек, уж поверьте мне», – рассказала посткроссер из Москвы Юлия Дмитриева.

Подписать бесплатные открытки, выпущенные специально к зимнему сезону, еще можно и в 6 городах Московской области: Клин, Солнечногорск, Коломна, Зарайск, Чехов и Серпухов. Акция «Зима в Подмосковье» продлится до конца февраля.