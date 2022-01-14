РИАМО - 14 янв. Суд в Москве отправил под арест 2-х предполагаемых членов группы хакеров REvil, сообщает пресс-служба Тверского суда столицы.

Речь идет о Романе Муромском и Андрее Бессонове. Обоих подозревают в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК).

В итоге суд решил отправить под стражу Муромского и Бессонова до 13 марта.

Ранее ФСБ России сообщало о задержании членов известной группировки REvil, которую называют одной из крупнейших хакерских группировок в мире. Предполагается, что члены данной группировки причастны к атакам на крупные американские компании, в частности, Apple.