РИАМО - 14 янв. Взрослое и детское население городского округа Лыткарино теперь может посетить новый офис врача общей практики, он расположен в микрорайоне 4А. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациентов будут принимать врач общей практики, участковый терапевт, педиатр, а также хирург. Также в офисе будут работать 3 медсестры.

«Медицинская помощь должна быть максимально доступной для жителей, поэтому важно обеспечивать новые микрорайоны соответствующие инфраструктурой. Новый офис врача общей практики в Лыткарине будет обслуживать порядка 2,4 тыс. жителей и рассчитан на 35 посещений в смену», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

В новом офисе предусмотрены 4 кабинета врача, перевязочная, процедурный, регистратура, 2 санитарные комнаты, 3 служебных помещения. Также там находится комната отдыха для медперсонала.

Жители могут записаться на прием через региональный портал госуслуг или по номеру телефона: 122.