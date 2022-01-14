РИАМО - 14 янв. Благоустройство парков, набережных и публичных мест в Подмосковье помогает формировать эстетический вкус у жителей области, сообщил скульптор, основатель галереи современного искусства Orekhov Gallery Григорий Орехов.

Подмосковье заняло первое место в рейтинге регионов РФ по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по итогам 2020 года. Рейтинг составил российский Минстрой. Рейтинг формировали по 39 показателям. Наибольшее число баллов – 119 – набрали Подмосковье и Татарстан.

«Я могу от себя отметить очень важную тенденцию, которую я наблюдаю в последнее время в Московской области – особое внимание уделяется не только к тому, что надо сделать, но и как, в каком виде», – сказал Орехов.

Он уточнил, что очень важно, в какой среде вырастает человек. Именно от этого формируется его вкус и культурное развитие.

«Надо не останавливаться на достигнутом и шагать дальше, развивая среду обитания жителей региона», – добавил скульптор.

За 2020 год в регионе благоустроили 35 территорий. Инфраструктура была обновлена в 14 подмосковных парках культуры и отдыха. Кроме того, комплексно благоустроили 687 дворов.

В 2019 году Московская область также стала лидером данного рейтинга.