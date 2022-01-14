РИАМО - 14 янв. Всего на новогодних ярмарках Подмосковья в 2021 году побывало порядка 100 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В декабре 2021 года проведено 211 ярмарок, 56 из них были приурочены к празднованию Нового года. Это на 12% больше количества новогодних ярмарок, проведенных в 2020 году.

Всего новогодние ярмарки Подмосковья в 2021 году посетило порядка 100 тыс. гостей. Для проведения ярмарок на территории Московской области были определены 274 места.

Ранее зампред правительства Московской области Георгий Филимонов сообщал, что в ярмарках приняли участие и представили свои продукты более 100 фермеров и сельхозпроизводителей Подмосковья. Наибольшим покупательским спросом пользовались рыба, деликатесы и сыр. Помимо гастрономических товаров, на ярмарках продавались новогодние украшения и изделия народных промыслов.