РИАМО - 14 янв. По итогам прошлого года в Московской области построили и ввели в эксплуатацию 6 спортивных объектов в 5 муниципальных образованиях, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.

Министр жилищной политики региона Инна Федотова отметила, что эти объекты возвели в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования.

Так, в Мытищах построили спортивную детско-юношескую школу на 158 воспитанников на территории жилого квартала «Ярославский» и спортивно-тренажерные залы в составе ЖК «Датский квартал».

А в поселке Томилино в Люберцах ввели в эксплуатацию ледовый каток «Зенит» с гостиницей, лыжной трассой и футбольным полем с натуральным покрытием.

Для юных жителей города Раменское в 10-м мкрн построили двухэтажное здание для занятий художественной гимнастикой. Кроме того, в соседнем Жуковском на улице Баженова появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

Еще один спортобъект ввели в эксплуатацию в мкрн Опалиха городского округа Красногорск – это ледовая арена, которая соответствует всем передовым мировым стандартам.