РИАМО - 14 янв. Стартовала регистрация на Красногорский лыжный марафон, его история продолжается уже более 35 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Мероприятие состоится 19 февраля в Красногорске, на улице Речная, д. 37 (лыжный стадион «Зоркий»).

Зарегистрироваться можно на дистанции 50, 25, 12 километров, а также на детские - 1,5 и 3 километра. Электронная регистрация проходит на официальном сайте марафона.

Заявки на все дистанции принимаются строго до 16 февраля включительно. Все несовершеннолетние спортсмены смогут принять участие в стартах без оплаты денежного взноса.

Красногорский марафон входит в серию RussiaLoppet «Кубок Марафонов России», все старты проводятся в соответствии с официальным регламентом серии.