РИАМО - 14 янв. Благодаря созданию в Московской области первого в России министерства благоустройства, регион держит лидерство по реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в стране. Об этом сообщил главный архитектор, партнер проектно-консалтингового агентства SheredegaConsulting, член экспертного совета по комфортной городской среде, член комитета по вопросам городской среды рабочей группы МинСтроя РФ, урбанист Юрий Шередега.

Московская область стала лидером в рейтинге российских регионов по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году. Рейтинг был составлен Минстроем страны.

«Московская область — один из самых разнообразных регионов в Российской Федерации, она состоит из множества малых и больших городов, близких от Москвы и удаленных. Благодаря комплексному подходу, Подмосковье из года в год занимает первое место по реализации программы «Формирование комфортной городской среды». В первую очередь, это происходит благодаря созданию первого в России министерства благоустройства», — сказал Шередега.

Урбанист добавил, что данное министерство централизует все процессы в регионе и контролирует ход работ на объектах.

«Благодаря уникальному комплексному подходу и стандартам, которые разрабатывает и внедряет министерство благоустройства Московской области, программа «КГС» достигает тех результатов, которые мы наблюдаем уже 4-й год подряд», — подчеркнул архитектор.

В 2020 году на территории Подмосковья было благоустроено 35 территорий. В 14 парках культуры и отдыха обновили инфраструктуру. Еще провели комплексное благоустройство в 687 дворах.

Российский проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал 17 ноября 2016 года, он продлится до конца 2022 года. Он нацелен на создание условий для системного повышения комфорта и качества городской среды на основании обращений и инициатив россиян.