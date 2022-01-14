РИАМО - 14 янв. С января по март внесены корректировки в график движения электричек Казанского направления Московской железной дороги. Это связано с изменением курсирования поездов из-за ремонтных работ на Юго-Восточной железной дороге, сообщает пресс-служба МЖД.

17-19, 24-26, 31 января, 1,2, 7-9, 14-16, 21-22, 28 февраля, 1-2, 9-10, 14-16, 21-23 и 28-30 марта электропоезда №6762 Москва – Шиферная (в 19:58) и №6769 Шиферная – Раменское (в 22:48) проследуют укороченным маршрутом от/до остановочного пункта 88 км.

Также 17-19, 24-27, 31 января, 1-2, 7-10, 14-16, 21-23, 28 февраля, 1-2, 9-11, 14-16, 21-23 и 28-31 марта у части электричек изменится время отправления, прибытия и число остановок на маршруте.

В связи с путевыми работами на участке Кривандино – Рязановка 24-27 января отменяются две электрички №6687 Кривандино – Рязановка (в 11:10) и 6690 Рязановка – Кривандино (в 14:57).

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании электричек. График движения элеткропоездов можно узнать на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте РЖД в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».