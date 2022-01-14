РИАМО - 14 янв. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что количество заболевших штаммом «омикрон» увеличится в городе на следующей неделе.

«Ситуация с каждым днем осложняется. «Омикрон» начинает доминировать в доле заболевших. Можно уже с уверенностью говорить о том, что больше половины заболевших – это заболевшие «омикроном», – сказал Собянин в интервью на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что на текущей неделе показатели заболеваемости в сутки окажутся на уровне 6-7 тыс. человек.

«Я думаю, что это не предел. На следующей неделе будут (показатели - ред.) еще расти <…> с учетом той картины, которую мы видим в других странах и городах», – отметил градоначальник.

Штамм «омикрон» впервые был зафиксирован в Москве 20 декабря. На сегодня выявлено 729 случаев заболевания с этим штаммом.