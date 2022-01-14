РИАМО - 14 янв. При штамме коронавируса «омикрон» в столице отмечается меньше средних и тяжелых случаев заболевания, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Омикрон» менее тяжелый штамм, но я бы все таки был осторожен с такими выводами. <…> Пока мы действительно видим, что количество средних и тяжелых заболеваний меньше, чем в предыдущую волну», - рассказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что несмотря на рост заболевших, объем госпитализации Covid-пациентов в мегаполисе не увеличивается.

«Но нужно иметь в виду, что сегодня вирус скорее всего циркулирует среди активного населения среднего возраста <…> как это будет выглядеть, когда он дойдет до старшего поколения, людей хроников и так далее, мне кажется другая картина», - подчеркнул мэр Москвы.​

Сейчас доля «омикрона» составляет 41,7% среди всех проб, собранных в Москве для секвенирования с 6 по 9 января.