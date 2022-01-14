РИАМО - 14 янв. Минсельхозпрод Подмосковья подвел промежуточные итоги мониторинга поедаемости приманок вирус-вакцины «Рабистав» на территории области. В рамках проведения иммунизации диких плотоядных на территории региона было разложено 1 млн 586 тыс. доз оральной вакцины. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Для иммунизации диких плотоядных на территории области применяется оральная антирабическая вирус-вакцина, эффективность которой в местах применения необходимо строго контролировать по наличию в зубной ткани вакцинируемых животных тетрациклинового биомаркера.

Ведущими специалистами-рабиологами в 2021 году проведено 444 исследования проб патологического материала диких плотоядных животных (лисиц, енотовидных собак) для определения наличия тетрациклинового биомаркера в костной ткани диких плотоядных животных. В 153 пробах обнаружен антибиотик тетрациклинового ряда.

«Данные значения показывают, что поедаемость оральной вакцины составляет 34,4%. Этот показатель является одним из самых высоких среди регионов Центрального федерального округа, что доказывает эффективность проведения профилактических мероприятий по борьбе с бешенством диких плотоядных», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Для сравнения, в 2018 году поедаемость была на уровне 16,1%, в 2019 году – 19,9%, в 2020 году – 32%. Исследования проводятся на базе Центра профилактики бешенства Московской области ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление №4».