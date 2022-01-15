РИАМО - 15 янв. Зрелищный зимний мотокросс состоится в подмосковном Серпухове в субботу. Он пройдет на базе спорткомплекса «Красные Крылья» в деревне Васильевское, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

На спортивное мероприятие приедут начинающие спортсмены, а также профессионалы мотоциклетного спорта.

В программе мотокросса в Серпухове заявлены заезды эндуро- и кантрикросса.

Регистрация участников турнира начнется в 07:30. Тренировочные заезды стартуют в 09:00, основные старты - в 10:35. По итогам состязаний победителям вручат кубки, грамоты и медали.