РИАМО - 15 янв. Зрелищный зимний мотокросс состоится в подмосковном Серпухове в субботу. Он пройдет на базе спорткомплекса «Красные Крылья» в деревне Васильевское, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На спортивное мероприятие приедут начинающие спортсмены, а также профессионалы мотоциклетного спорта.
В программе мотокросса в Серпухове заявлены заезды эндуро- и кантрикросса.
Регистрация участников турнира начнется в 07:30. Тренировочные заезды стартуют в 09:00, основные старты - в 10:35. По итогам состязаний победителям вручат кубки, грамоты и медали.
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