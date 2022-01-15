РИАМО - 15 янв. Известные хоккеисты разных времен сыграют матч на льду в Красногорске с дворовой командой жителей Московской области, игры такого формата раньше не проводились. Встреча начнется в 12:00 в субботу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Проведение такого мероприятия стало возможным благодаря губернаторскому проекту «Зима в Подмосковье».

В составе команды «Легенды хоккея»: двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Сергей Бабинов и другие.

Против них на лед выйдет «Команда двора», созданная из местных жителей. Она состоит из 2 «пятерок» и одного вратаря. Тренирует сборную жителей сын легендарного хоккеиста Владимира Петрова – Максим Петров.

Исторический матч проведут на хоккейной коробке на школьном стадионе деревни Путилково. Комментировать его будет спортивный журналист, депутат Московской областной думы Олег Жолобов.

Министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов уточнил, что матч такого формата – это историческое событие, ничего подобного ранее в области не было.

«Легенды хоккея» встретятся с простыми жителями региона на обычной площадке. Отмечу, что эта хоккейная коробка установлена в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева «Открытый школьный стадион», который был запущен в сентябре 2021 года. И мы рады провести такой матч на одной из доступных площадок, привлечь туда местных жителей», – отметил Абаренов.

Он отметил важность того, что хоккеисты миррового уровня поддерживают любительский спорт, а еще вдохновляют жителей, особенно молодежь, заниматься спортом.

«Имена «Легенд» известны на весь мир и вписаны в историю хоккея. Для жителей Подмосковья – это уникальная возможность сыграть с мировыми звездами. Уверен, конкуренция на льду будет достойной, а зрители получат шанс увидеть игру авторов мировой хоккейной летописи», – заключил министр.