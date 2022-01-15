РИАМО - 15 янв. В Московской области в субботу начнется четвертая ежегодная экологическая акция «Подари вторую жизнь своей елке!», сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

В рамках акции елки можно сдать в 224 брендированных пункта приема. Еще деревья будут принимать на 57 площадках «Мегабак». Экоакция продлится до 15 февраля.

Найти подходящий пункт сдачи новогодних елок жители Подмосковья могут на интерактивной карте РИАМО. Для каждого пункта указаны координаты и адрес.

Собранные в рамках акции елки отправят на вторичную переработку. Их превратят в щепу, которую используют как компост. Также деревья могут отправить на производство фанеры.

Сортировка отходов для дальнейшей переработки является одной из основных целей президентского проекта «Экология». С 2019 года в Московской области на вторичную переработку отправили более 5,3 млн тонн твердых коммунальных отходов.