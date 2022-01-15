РИАМО - 15 янв. В России сегодня празднуют День образования Следственного комитета РФ, а во всем мире пользователи Сети отмечают День рождения Википедии.

День образования Следственного комитета РФ

В этот день в 2011 года вступил в силу федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации». Эта дата стала поводом для появления Дня образования Следственного комитета РФ.

Первые специализированные следственные органы появились в стране в 1713 году, они подчинялись Петру I. А после его смерти эту службу упразднили. Практически при всех правоохранительных органах следственные подразделения появились после 1917 года.

День рождения Википедии

Именно в этот день 21 год назад основатели Википедии Ларри Сэнгер и Джимми Уэйлс открыли сайт Wikipedia. Принимать участие в создании и редактировании материалов в сетевой энциклопедии могут все желающие.

Википедия получила название от используемой для ее реализации технологии «вики». В переводе с гавайского языка это означает «быстро».

День рождения российского дипломата и драматурга Александра Грибоедова

Александр Грибоедов родился 15 января 1795 года в Москве. Он получил разностороннее домашнее образование, играл на музыкальных инструментах, с детства знал немецкий, английский, французский, итальянский языки. В 11 лет он поступил в Московский университет и закончит философский и юридический факультеты.

Он служил в Персии, на Кавказе, в Тифлисе. Много общался с декабристами, по их делу был арестован в 1926 году. А в следующем году ему поручили ведать отношениями с Турцией и Персией.

Грибоедов писал стихи, статьи, пьесы и был автором всего порядка 30 литературных и публицистических произведений.

День рождения режиссера Егора Кончаловского

В этом году Кончаловский празднует свое 56-летие. Он закончил международную школу Сен Клерс в Оксфорде, Кенсингтонский бизнес-колледж, получил звание магистра истории искусств университета в Кембридже.

Кончаловский снял фильмы «Антикиллер», «Побег», «Сердце мое – Астана», «Москва, я люблю тебя!» (новелла «Москвичи») и другие. Также он занимается продюсированием и играет в кино.​