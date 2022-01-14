РИАМО - 14 янв. Ученые из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне запатентовали устройство для моделирования радиационного поля, которое формируется внутри космического корабля во время полетов в глубоком космосе, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.

Симулирование поля позволит провести необходимые опыты и исследования для подготовки к длительным космическим перелетам.

Как отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, в Подмосковье работает около 20 предприятий космической промышленности, которые активно участвуют в изучении космического пространства.

«В то же время научно-исследовательская инфраструктура, созданная в регионе, позволяет изучать, моделировать и разрабатывать проекты дальних космических путешествий. Развитие научной инфраструктуры – одна из приоритетных задач регионального правительства, ежегодно на развитие 8 наукоградов Московской области выделяется более 300 млн рублей, что позволяет обеспечить наших ученых всем необходимым для проведения передовых исследований», — сказала Зиновьева.

Радиационное поле внутри космического корабля формируется частицами Галактического космического излучения, влияние которого пока не изучено. Устройство, разработанное специалистами Лаборатории радиационной биологии ОИЯИ, позволит смоделировать процессы облучения биологических объектов при полетах в глубоком космосе и изучить влияние радиации.