РИАМО - 14 янв. На реставрацию музея-заповедника А.С. Пушкина в Одинцовском округе направят 345 млн рублей, в том числе более 150 млн рублей из подмосковного бюджета, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Работы пройдут в преддверии 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина, которое будет отмечаться в 2024 году. За 3 года в регионах России отреставрируют и проведут реэкспозицию мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников. Всего из федерального бюджета на эти цели будет выделено свыше 757 млн рублей, из них более 275 млн рублей направят в субъекты уже в 2022 году.

По словам зампреда Мособлдумы Олега Рожнова, в 2022 году на эти цели Подмосковье получит из федерального бюджета 42 млн рублей, их вместе с дополнительными 33 млн рублей направят на реставрацию и обновление экспозиции Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина.

«Всего за 3 года на реставрационные работы и реэкспозицию музея-заповедника будет выделено более 345 млн рублей. Из которых более 150 млн рублей – областные деньги. Остальная сумма – федеральные средства»,– подчеркнул Рожнов.

В частности, средства пойдут на ремонт и реставрацию здания дворца, усадьбы Захарова и системы антиоблединения Северо-западного флигеля. 10 млн рублей направят в 2022 году на создание экспозиции в усадебном доме в Захарове. Рэкспозиция во дворце усадьбы Вяземы и в Конном дворе пройдет в 2024 году.