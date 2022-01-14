РИАМО - 14 янв. В Московской области начался 4 ежегодный конкурс-смотр «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья». Он проводится в рамках губернаторской программы «Мой подъезд», сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

Задачами конкурса являются приведение подъездов в многоквартирных домах к нормативному состоянию и поощрение тех жильцов, кто уделил время и приложил усилия для придания своему подъезду уникального образа.

Программа «Мой подъезд» стартовала в 2017 году. Жители домов региона сами принимают решение об участии в ней. Программа предусматривает полную творческую свободу и контроль за реализацией работ непосредственно жителями, позволяя им самим выбрать колеровку цвета стен, внешний вид входной группы, форму светильников, качество полов и перил.

Конкурс проходит по трем номинациям: «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья с участием жителей», «Лучший отремонтированный подъезд зрительских симпатий» и «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья». Последняя из них делится на 3 группы: в домах низкой этажности, в домах средней этажности, в высотных домах.

Отбор на конкурс пройдет в два этапа: сначала подъезды с выполненным ремонтом выберет конкурсная комиссия, а затем за лучшие проголосуют пользователи портала «Добродел».

«Основной залог успеха конкурса – это активная позиция наших жителей и их неравнодушное отношение к своему дому. Для нас здесь нет проигравших, каждый дом, каждый подъезд, преобразившийся по программе «Мой подъезд» - это большой вклад в формирование уже сейчас комфортной среды для жителей», – заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.