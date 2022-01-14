РИАМО - 14 янв. На 27-м км трассы М-5 «Урал» в городском округе Люберцы с 16 января изменится схема движения транспорта, а также закроется выезд с Рязанского на Новорязанское шоссе в сторону области. Изменения будут действовать до конца 2023 года, сообщается на сайте ФКУ «Центравтомагистраль».

Это решение было принято из-за строительства новой транспортной развязки.

Движение машин с Рязанского шоссе в сторону Подмосковья организуют через транспортную развязку с Лыткаринским шоссе. Такая схема будет действовать до ввода в эксплуатацию новой развязки.

ФКУ «Центравтомагистраль» приносит извинения водителям за временные неудобства.

Транспортную развязку возводят в рамках масштабной реконструкции трассы М-5 «Урал», которая включает в себя строительство обхода поселка Октябрьский.