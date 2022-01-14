РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 янв. В отношении 35-летнего жителя столицы, который у одного из домов на ул. Спасский бульвар размахивал оружием и провоцировал драку, составили протокол и назначили ему штраф, сообщили «РИАМО в Балашихе» в пресс-службе МУ МВД России «Балашихинское».

В пятницу в дежурную часть поступило сообщение о том, что в микрорайоне Саввино у одного из домов на ул. Спасский бульвар находится пьяный мужчина с предметом, похожим на ружье.

«На место прибыли полицейские, которые установили жителя Москвы 1987 года рождения. Мужчина вел себя неадекватно и от него исходил резкий запах алкоголя, при нем находилось пневматическое ружье. Полицейские выяснили, что между ним и местным жителем 1966 года рождения произошел словесный конфликт, который до приезда сотрудников полиции был разрешен», - сказали в пресс-службе.

В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренный ч, 1 ст. 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначен административный штраф.

Ранее в соцсетях жители микрорайона разместили фото, рассказав, что пьяный мужчина с ружьем устроил потасовку в микрорайоне. О данном инциденте рассказал и мужчина, который приехал в этот район по работе и сумел обезвредить дебошира.

Он пояснил, что когда уже хотел уезжать, появился мужчина с ружьем. Он демонстративно размахивал оружием, преграждал путь, пытался оторвать номерные знаки на автомобиле и провоцировал драку. Когда вызвали полицию, пьяный хулиган попытался скрыться в подъезде, однако мужчина его остановил и отобрал ружье.