РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 янв. Полицейские Подольска задержали мужчину, который пытался похитить имущество и оказал сопротивление охраннику в одном из магазинов, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу Подольск.

Как сообщалось ранее в соцсети «ВКонтакте», неизвестный мужчина, которого заподозрили в краже, оказывал сопротивление охраннику, угрожая пистолетом.

В дежурную часть 2-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от местной жительницы 1987 года рождения о том, что неизвестный мужчина в магазине на улице Советской пытался похитить имущество, при этом оказывая сопротивление сотруднику охраны.

Полицейские установили и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства мужчину 1994 года рождения.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.