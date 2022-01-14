РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 янв. В группе «Инцидент | Подольск» в соцсети «ВКонтакте» появилось видео с мужчиной, который угрожал пистолетом в продуктовом магазине округа.

Инцидент произошел в одном из продуктовых магазинов округа известной сети. Охранник заподозрил в краже посетителя, который достал пистолет.

На кадрах видно, как мужчина убегает с пистолетом, после чего возвращается и угрожает охраннику, задержавшему, скорее всего, его сообщника.

Подробности произошедшего выясняются. Получить оперативно комментарий у сотрудников правоохранительных органов по данному инциденту не удалось.