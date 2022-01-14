РИАМО - 14 янв. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что повторное заражение коронавирусом после инфицирования штаммом «омикрон» становится вероятнее в пять раз, сообщает ТАСС.

Глава Минздрава отметил, что ранее риск заболеть коронавирусом повторно не превышал одного процента, однако позднее появились новые данные.

«Особенность штамма «омикрон» состоит в том, что если раньше мы говорили, что риск повторного заболевания составлял менее 0,74-1%, то сейчас появились публикации о пациентах, которые ранее перенесли новую коронавирусную инфекцию. Риск повторного заражения возрастает до пяти раз уже сегодня», – подчеркнул Мурашко.

Лучшей защитой от заражения и тяжелого протекания заболевания коронавирусом является вакцинация. Бесплатно привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.

Впервые зарегистрированный в ЮАР 24 ноября, новый штамм коронавируса «омикрон» быстро распространяется по всему миру и чаще передается от человека к человеку.