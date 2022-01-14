РИАМО - 14 янв. Главное управление региональной безопасности Московской области поздравило воспитанников «Мытищинского дома ребенка» с Новым годом, сообщает пресс-служба ведомства.

Праздник прошел в ГКУЗ МО «Мытищинский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики». Актеры интерактивного театра «Бэби театр» представили юным зрителям новогодний спектакль.

«Мероприятие объединило все январские праздники – Новый год, Рождество, Крещение. Мы хотели порадовать детей хорошим настроением и веселым общением. Подобные праздники в детском доме уже становятся доброй традицией», – заявил заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Организатором праздника выступило подмосковное ГУРБ. Дети встретились с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями. Они также участвовали в веселых конкурсах, водили хороводы, отгадывали загадки.

Дети увидели полноценное интерактивное детское шоу-спектакль с костюмами и декорациями, как в настоящем театре, а профессиональные актеры постарались уделить персональное внимание каждому ребенку.