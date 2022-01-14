РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 янв. Заместитель главы администрации городского округа Мытищи Наталья Гречаная провела встречу с родительским советом детского сада №52 в поселке Пироговский. Об этом сообщила Гречаная в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что вопросы, которые волнуют жителей, понятны.

«Это недостаток мест в детских садах, большая загрузка школы, нехватка врачей, состояние дворов, уборка мусора и снега. Конечно же, дороги и общественный транспорт. Все эти вопросы обсудили и постараемся максимально решать проблемы», – сказала замглавы.

По ее словам, главное, что жители позитивно реагируют на все перемены, происходящие в округе.

Гречаная поблагодарила местных жителей за предложения, слова благодарности и правильные критические замечания.