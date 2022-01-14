РИАМО - 14 янв. В 2021 году в Московской области снизилось число зафиксированных угонов транспортных средств на 31,6% по сравнению с результатами предыдущего года. Кроме того, в регионе стало на 31,1% меньше квартирных краж и на 14% – преступлений в общественных местах, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Число совершенных грабежей в прошлом году упало на 14,9%, а преступлений, связанных с оборотом наркотиков, стало меньше на 11,6%. Несовершеннолетние тоже реже совершали преступления – в их случае снижение составило 4,3%.

При этом в регионе был выявлен рост числа мошеннических операций на 12,4% и убийств на 6,8%. Чтобы своевременно предупредить жителей Московской области о возможных угрозах, специалисты ГУРБ Подмосковья изучают новые виды мошенничества, которые появляются как на территории региона, так и в других субъектах РФ.

Всего же в 2021 году на территории Московской области было зарегистрировано 73,8 тыс. преступлений.

Лучшей защитой от телефонных мошенников станет сброс звонка в самом начале разговора с предполагаемым злоумышленником.

«Если необходима консультация сотрудника колл-центра банка – лучше самостоятельно позвонить по официальному номеру. А в интернете доверять можно только официальным сайтам и порталам», - отметил зампред правительства Подмосковья - руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев.