РИАМО - 14 янв. В наукограде Фрязино отмечаются случаи вандализма, на аллее Героев труда сломали скамейку, сообщил глава городского округа Дмитрий Воробьев.

«На этот раз была сломана скамейка на аллее Героев труда, где гуляет много жителей Фрязино. Мы оперативно ее восстановили», - написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

На фотографиях, которые опубликовал глава муниципалитета, видно, что у скамейки было сломано деревянное сидение.

Он попросил жителей наукограда бережнее относиться к имуществу и вместе сохранять то, что сделано в округе для детей и взрослых.