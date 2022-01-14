РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 янв. В городском округе Мытищи 14 января состоялся штаб по социальной газификации, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

По состоянию на 13 января 2022 года проведен анализ предоставленной информации от АО «Мособлгаз» в отношении крайних точек улиц населенных пунктов.

Выявлено, что отработано 100% адресов из 276, из представленных адресов 43 уже газифицированы. На территории Подмосковья реализуется президентский проект «Социальная газификация». В него вошли вошли 86 населенных пунктов городского округа Мытищи, в которых проживают более 8 тыс. человек.

Если населенный пункт вошел в программу, строительство газопровода до границ участка будет проведено в соответствии с единым графиком социальной газификации по Московской области.

Подробную информацию можно уточнить на сайте «Мособлгаза». Также там можно ознакомиться с графиком проведения работ по социальной газификации, графиком работы стационарных офисов и графиком движения мобильных офисов.