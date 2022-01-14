РИАМО - 14 янв. По опыту стран, которые столкнулись с штаммом коронавируса «омикрон», повышенная нагрузка наблюдается на амбулаторное звено. В связи с этим Москва усиливает работу поликлиник – в первую очередь работу служб дежурных врачей, сообщает столичный оперштаб.

«Мы ожидаем значительное увеличение числа заболевших в связи с приходом в Москву штамма «омикрон». Поэтому мы дополнительно серьезно усилили работу наших поликлиник – в первую очередь значительно расширили штат дежурных врачей для приема в поликлиниках пациентов с симптомами ОРВИ», – сказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, также в мегаполисе расширяют спектр доступных диагностических возможностей в городских поликлиниках. Там возможно сделать экспресс- и ПЦР-тест, апри наличии показаний провести дополнительные обследования (анализ крови, ЭКГ и так далее).

Для безопасного пребывания в поликлиниках столицы на входе у посетителей измеряют температуру. Для пациентов с повышенной температурой тела и другими симптомами простуды предусмотрена специальная маршрутизация. Внутри помещений поликлиник обязательно следует носить маску.

Главными симптомами «омикрона» являются боль в горле, заложенность носа и сухой кашель. К этому добавляется повышение температуры, сильная слабость и головные боли.