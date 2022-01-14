РИАМО - 14 янв. В 2022 году состоится 25-й конкурс на соискание премий правительства РФ в области качества, которые присуждаются организациям за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества. Об этом сообщает пресс-служба Роскачества.

Участие в конкурсе предполагает системный анализ деятельности организации как в рамках самооценки, так и со стороны экспертной комиссии. Оценка проводится по критериям и приводит к улучшению управляемости компании.

Экспертная оценка позволяет выявить точки роста, направления оптимизации бизнес-процессов и путей развития бизнеса, способствует повышению рейтинга и популярности бренда.

Организации, которые участвуют в конкурсе и становятся дипломантами или лауреатами, являются примерами внедрения лучших практик управления бизнес-процессами.

За время проведения Конкурса в нем приняли участие более 3,5 тыс. организаций из 80 субъектов РФ. Лауреатами и дипломантами премии за эти годы стали свыше 300 организаций.

Награды организациям-лауреатам вручает председатель правительства РФ. Подача заявки, рассмотрение документов и заочная оценка системы менеджмента организации производятся бесплатно по модели, гармонизированной с лучшими мировыми практиками.

Более подробную информацию о премии правительства Российской Федерации в области качества, порядке проведения конкурса и условиях участия можно получить на сайте Роскачества по ссылке https://roskachestvo.gov.ru/award.