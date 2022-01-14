РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 янв. Количество тяжких преступлений на территории, обслуживаемой МУ МВД России «Балашихинское», увеличилось на 13,6 % в 2021 году, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Балашихинское».

По итогам оперативно-служебной деятельности МУ МВД России «Балашихинское» за 12 месяцев 2021 года, на территории обслуживания меньше зарегистрировано особо тяжких преступлений на 0,3%, при этом произошло увеличение количества тяжких на 13,6%.

Сократилось число грабежей (-39,7%, с 73 до 44), в том числе грабежей на квартиры (-66,7% с 6 до 2), краж (-13,5% с 1520 до 1315), квартирных краж (-16,5% с 91 до 76).

На 11,1% меньше совершено разбойных нападений, уменьшилось число преступлений, связанных с кражами транспортных средств (-49,2%, с 120 до 61). Количество угонов транспортных средств осталось на уровне прошлого года – 27.

Серьезной проблемой в 2021 году стал рост фактов мошенничества (87,6% (с 323 до 606), в том числе преступлений, совершенных с использованием ИТ-технологий (на 75% с 511 до 894).

Оперативно-профилактические мероприятия, направленные на борьбу с наркопреступностью, привели к снижению совершаемых групповых преступлений в сфере НОН -23,1%; (2021: 10; 2020: 13). Выявлено 2 организованные группы (2020: 2), причастных к незаконному обороту наркотиков, а также выявлено 2 притона для потребления наркотических средств.

С помощью камер видеонаблюдения («Безопасный регион») раскрыто 27 преступлений. Количество уличных преступлений сократилось на -21,1%, всего совершено 580 преступлений (в 2020 г. – 735).

Адресная работа позволила снизить количество преступлений на -24,1%, совершаемых в состоянии наркотического и токсического опьянения, всего – 22 (в 2020 г – 29). Меньше совершено преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, всего – 255 (в 2020 г – 318, -19,8%).

За 12 месяцев на миграционный учет по месту пребывания поставлено более 100 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства. В 2021 году снизилось количество преступлений, совершенных иностранцами на 19,6%.

В 2021 году выявлено на 72,1% больше экономических преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размерах.

Общая раскрываемость преступлений за 12 месяцев прошлого года составила 63,8%. Лучшим подразделением стал отдел полиции по обслуживанию мкр. Железнодорожный.

На обслуживаемой территории не было допущено терактов, нарушений общественного порядка, столкновений на межнациональной основе.