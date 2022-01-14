РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 янв. Четвертый отдел полиции стал лучшим подразделением УМВД России по Подольску по итогам 2021 года, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В УМВД России по Подольску прошло оперативное совещание по подведению итогов за 2021 год. В нем приняли участие замначальника управления по обеспечению охраны общественного порядка ГУ МВД России по Московской области, полковник полиции Олег Сигунов, замглавы администрации округа Сергей Гусев и представители силовых ведомств. В ходе торжественной части участники наградили и отметили сотрудников за высокие результаты.

Так, по итогам работы за 2021 год лучшим подразделением в округе стал 4 отдел полиции, лучшим следователем - старший следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории 1 и 2 отделов полиции СУ УМВД России по Подольску старший лейтенант юстиции Валерия Дериболот. Лучшим оперативным сотрудником стал оперуполномоченный отдела по борьбе с имущественными преступлениями ОУР УМВД России по Подольску капитан полиции Николай Воробьев.

Помимо этого, отметили и лучшего участкового уполномоченного полиции. Им стал старший участковый уполномоченный полиции группы УУП и ПДН 2 отдела полиции капитан полиции Александр Кулаков.