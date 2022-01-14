РИАМО - 14 янв. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России выявили 783 случая заражения коронавирусным штаммом «омикроном», сообщает Федеральное агентство новостей.

При этом Голикова подчеркнула, что «омикрон» вскоре вытеснит вариант штамма «дельта».

«Сейчас мы уже можем сказать, что по состоянию на вчерашний день на территории РФ зарегистрировано 783 случая заражения», – заявила вице-премьер в ходе брифинга.

По ее словам, новая мутация станет доминирующей из-за высокой заразности. Сейчас в стране идет рост заболеваемости коронавирусом: в последние 5 дней подъем зафиксирован в 37 российских регионах.

Штамм «омикрон» впервые выявили в ЮАР в середине ноября 2021 года. Он стал активно распространяться по всему миру. Главные симптомы «омикрона» – сухой кашель, высокая температура и головная боль.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что вакцина «Спутник V» защищает от известных мутаций коронавируса.