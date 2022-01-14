РИАМО - 14 янв. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником – в этом году ведомство отмечает 300-летний юбилей. Он вручил областные награды тем работникам, кто наиболее добросовестно и результативно несет службу в регионе. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Наш президент, обращаясь к работникам прокуратуры, отметил, что очень важно чувствовать каждое беспокойство, которое существует в той или иной сфере, будь то ЖКХ или строительство. Я благодарен руководящему составу прокуратуры за то, что мы находим способы реализовывать сложные вопросы. Регион большой и без согласия, взаимодействия добиться результативной деятельности невозможно. Надеюсь, наша совместная работа позволит и дальше обеспечивать перемены для людей», – сказал Воробьев.

Сегодня в Подмосковье служат порядка 1,5 тыс. сотрудников прокуратуры. С 2017 года благодаря совместной работе уровень преступности в регионе упал на 12,5%.

На текущий момент Подмосковье находится в десятке самых безопасных регионов страны. Кроме того, совместно решаются проблемы обманутых дольщиков. В течение 2 лет ключи или компенсацию получат еще 25 тыс. жителей области. После этого вопрос с обманутыми дольщиками будет закрыт навсегда.

«Я выражаю огромную признательность губернатору Андрею Воробьеву и его команде, региональным законодателям, судебному комплексу, руководителям и сотрудникам правоохранительных и надзорных органов за совместную и эффективную работу, за конструктив и взаимопонимание», – подчеркнул прокурор Подмосковья Сергей Забатурин.



Сегодня прокуратура оказывает большую помощь в снижении долгов за ЖКУ, вопросах экологии, обеспечении благоприятного инвестклимата, противодействии незаконному размещению трудовых мигрантов и пресечении фейков в интернете.



«Нас и областную прокуратуру связывает долгое и плодотворное сотрудничество. Важной частью совместной работы является приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным. И, конечно, одно из приоритетных направлений – это работа с обращениями граждан», – резюмировал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан и в связи с празднованием 300-летия прокураторы России Орденом Преподобного Сергия Радонежского награждены начальник уголовно-судебного управления прокураторы Московской области Татьяна Шиширина, первый зампрокурора Рузского округа Татьяна Ильина, первый зампрокурора Орехово-Зуевского округа Виталий Цепляев, зампрокурора Реутова Елена Гурова, зампрокурора Лыткарина Денис Зайцев.

Также орденом были награждены старший прокурор отдела управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Московской области Екатерина Яременко, старший прокурор отдела управления по надзору за процессуальной деятельностью в органах СК РФ прокуратуры Московской области Марина Силантьева, старший помощник прокурора Королева Ольга Коркунова, старший помощник прокурора Жуковского Елена Крылова.