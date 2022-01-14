РИАМО - 14 янв. В 2021 году пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании перевезли в поездах организации почти 350 тыс. домашних питомцев. Чаще всего люди брали в поездку собак и кошек, однако встречались и экзотические животные, в том числе хамелеон, еж и каракал, сообщает пресс-служба ЦППК.

Согласно установленным правилам, в поездах разрешен провоз мелких домашних животных. Коз, овец и других сельскохозяйственных животных транспортировать не разрешается.

Еще пассажиры брали с собой куколки бабочек для домашнего выращивания, которые перевозили в специальной емкости.

«Я провозила в электропоезде домашнего хорька. Взяла у друзей обычную кошачью переноску, посадила своего Германа туда, и мы поехали на дачу в Коломну. Поездку он перенес нормально и в основном дремал», - рассказала пассажирка ЦППК Надежда.

Отмечается, что пассажиры обязаны оформлять билет на перевозимых питомцев. Делать это придется даже в том случае, если человек перевозит хомяка в клетке.

Проездной документ на питомца можно приобрести в кассе или билетном автомате. Стоимость зависит от продолжительности поездки и составляет 25% от полного разового билета по этому маршруту.

Все животные должны размещаться таким образом, чтобы не мешать другим пассажирам. Животных небольших размеров можно перевозить в клетках, ящиках, корзинах, контейнерах размером не более 180 см по сумме трех измерений.

Животных в клетках располагают на местах для ручной клади. Также допускается провозить мелких собак без клетки в наморднике и на поводке, а кошек — без клетки под наблюдением владельца.

Крупные собаки (в том числе, служебные) могут ехать только в тамбуре. При этом в одном тамбуре может находиться только одна собака. Животное обязательно должно быть в наморднике и на поводке.

В отдельную категорию перевозимых животных входят собаки-поводыри. На них не оформляется билет, пассажир путешествует с собакой бесплатно. На протяжении всей поездки собака-поводырь должна находиться у ног пассажира, которого она сопровождает. Намордник, ошейник и поводок также обязательны.