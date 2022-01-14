РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 янв. Гардеробщица подольской школы вошла в тройку лидеров по объему собранной пластиковой тары через экопункты, сообщает в пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Компания «РТ-Инвест» наградила самых активных сборщиков тары из-под напитков через экопункты. Лучшими стали преподаватели и сотрудники трех школ. В общей сложности за 4 месяца им удалось собрать 470 кг пластика и алюминия. Из вторичных ресурсов после переработки можно произвести 10 велосипедов, 30 000 авторучек или 1 000 зимних шарфов.

Победители получили в подарок от «РТ-Инвест» денежные сертификаты на покупки в одном из крупнейших российских интернет-магазинов и памятные дипломы.

Самыми активными участниками акции среди взрослых стали сотрудники школ Химок и Подольска. В тройке лучших – сотрудница гардероба подольской школы Галина Захахатнова. Она сдала на переработку 2 224 пластиковых бутылки и алюминиевых банки. В борьбе за приз ей активно помогали ученики школы. Она одна воспитывает 3-летнего внука.

В 2021 году масштабная сеть экопунктов появилась по всему Подмосковью — в школах, центрах госуслуг, парках, физкультурно-оздоровительных и торговых комплексах. В ближайшее время их количество превысит 500. С открытием собственного производства экопунктов «РТ-Инвест» в Климовске срок выпуска и установки аппаратов значительно сократился.